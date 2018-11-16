2018-11-16T15:15:52+03:00
Спорт

В Тюменской области построят еще три больших спортивных площадки

Один из них появится в Тюменском районе, еще два - в Юргнинском
Маргарита КАЛИНКИНА
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Еще три сельские спортивные площадки будут оборудованы в Тюменской области. Средства на их обустройство будут выделены из областного бюджета.

Так, в п. Боровский Тюменского района планируется создать целый комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками, спортивной площадкой для игры в баскетбол и волейбол. Будут также трибуны, площадки с уличными тренажерами и выполнения норм ГТО.

- Администрация Тюменского района уже сформировала техническое задание. Средства на разработку проектной документации будут выделены из областного бюджета. После ее подготовки будет принято решение о начале ремонтных работ, - сообщил заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатором также подписано распоряжение о выделении средств Юргинскому району на строительство двух комплексных спортивных площадок. Проектная документация подготовлена за счет средств областного бюджета, получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.

Проект предусматривает, что каждая спортивная площадка площадью 26х60 метров будет разделена на две части: одна из них – с травмобезопасным наливным резиновым покрытием – для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом; вторая – с естественным покрытием (трава) – для занятий на уличных тренажерах. При строительстве этих объектов предусмотрено устройство ограждений и освещения.

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