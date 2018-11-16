На улице Одесской в Тюмени на полтора месяца закрывают дорогу

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-16T15:04:18+03:00

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Движение транспорта по лице Одесской в Тюмени будет закрыто с 18 ноября до 31 декабря. Проехать нельзя будет от улицы Котовского до улицы Рижской в Тюмени.

Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта по ул. Одесской, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

На время производства работ по ул. Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от ул. Пржевальского до ул. Мельникайте. Пути объезда: ул. Котовского, ул. Пржевальского, ул. Энергетиков, ул. Мельникайте.

Участников дорожного движения просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.