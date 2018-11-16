2018-11-16T14:45:54+03:00
Происшествия

Сотрудника колонии за взятки оштрафовали на 400 тысяч рублей

Мужчина признал свою вину и раскаялся
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бывшего сотрудника колонии в Тюмени оштрафовали на 400 тысяч рублей. Такое решение вынес суд 37-летнему оперуполномоченному исправительной колонии № 2. Мужчина за взятки проносил осужденным телефоны, тогда как звонки по мобильным осужденным из мест заключения запрещены.

В октябре 2017 года за 48,5 тысяч рублей он пронес для заключенных 9 сотовых телефонов. В мае 2018 года за 11 тысяч рублей еще один телефон.

Преступление было выявлено службой собственной безопасности областного управления УФСИН России и сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени.

Бывший служащий признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме штрафа мужчине на 3 года запретили службу в госорганах и лишили права занимать любые должности связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщили в прокуратуре Ленинского округа.

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