2018-11-16T14:24:44+03:00
Происшествия

Двух тюменских врачей обвиняют в смерти пациентки

Уголовное дело докторов составляет 19 томов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-заведующего гинекологическим отделением облбольницы №1 города Тюмени и хирурга отделения гнойной хирургии облбольницы №1 обвиняют в смерти пациентки.

По данным следствия, в июне 2014 года заведующий гинекологическим отделением, выполняя лапароскопическую операцию на придатках 51-летней женщине повредил сигмовидную кишку, что повлекло перитонит, а в последующем смерть пациентки.

В августе 2017 года при проведении аналогичной операции 29-летней тюменке доктор допустил аналогичное повреждение, у пациентки развился разлитой перитонит, который не был вовремя диагностирован дежурным хирургом. В итоге помощье ей была не оказана и женщина скончалась.

По даннным фактам было возбуждено уголовное дело, которое составило 19 томов. При раследовании причин смерти удалось установить причинно-следственную связь между летальным исходом двух тюменок и дефектами лечебных и диагностических мероприятий врачей. Следователи допросили большое количество свидетелей и лиц, обладающих специальными познаниями в области медицины.

Кроме того следствием проведены многочисленные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, в том числе и в других субъектах России, изъята и изучена вся необходимая медицинская документация по обоим фактам. Сейчас собрано достаточно доказательств вины медиков, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщили в областном управлении СКР, в зависимости от роли каждого врачам вменяется "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и "Халатность, повлекшее причинение смерти по неосторожности" (ч. 2 ст. 293 УК РФ)

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