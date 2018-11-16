Челябинские спасатели помогли тюменцу, обморозившему руки

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-16T13:54:29+03:00

Мужчина шел пешком в Тюмень по федеральной трассе

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В Челябинской области спасатели на федеральной трассе обнаружили жителя Тюмени, который шел пешком домой. Мужчина обморозил руки и ему потребовалась помощь. Сотрудники отряд Усть-Катава оказали ему первую помощь и вызвали карету скорой помощи.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября в 11.20 на 1621 км трассы М-5. К месту происшествия выехали три сотрудника областной поисково-спасательной службы. 33-летний мужчина прассказал, что направляется в Тюмень из Санкт-Петербурга.

- Что сподвигло его к такому подвигу, неизвестно, - сообщили в пресс-службе ПСС ЧО. - обмороженного путешественника передали медикам.