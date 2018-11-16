2018-11-16T13:43:05+03:00
Общество

В Тюменской области лечебным учреждениям для заключенных нужны психиатр и фтизиатр

Принять на работу таких специалистов потребовали прокуратура и суд
Маргарита КАЛИНКИНА
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В лечебных учреждениях для заключенных в Тюменской области не хватает врачей. В частсности, в филиале медчасти, который дислоцируется на территории исправительной колонии №2 в Тюмени, нет врача-психиатра и врача-терапевта, а в филиале Туберкулезной больницы №1, который дислоцируется на территории лечебного исправительного учреждения №19 в Тюмени нет врача - фтизиатра.

Нарушения законов в исправительных учреждениях Тюменской области выявили сотрудники прокуратуры. Сейчас надзорное ведомство добивается укомплектованием специалистами филиалов медицинских частей ФСИН в Тюмени. В Калининский суд города уже направлены административные иски, в которых содержится требование приема на вакантные должности врачей. На днях суд удовлетворил прокурорские иски, обязав до 31 марта 2019 года оформить трудовые отношения с необходимыми специалистами.

Как сообщили в областной прокуратуре, исполнение судебных решений находится на контроле.

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