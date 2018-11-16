Сбербанк запускает начисление повышенных бонусов СПАСИБО при оплате развлекательных услуг, кафе и ресторанов

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-16T13:30:20+03:00

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Сбербанк запускает акцию с начислением повышенных бонусов СПАСИБО при использовании кредитных карт. При оплате до 31 мая 2019 года в категории «Досуг и развлечение», в кафе и ресторанах с помощью кредитных карт Visa уровня Classic, Gold и Momentum, которые будут оформлены с 15 ноября текущего года по 31 января 2019 года, Сбербанк начисляет 10 % бонусов СПАСИБО.

Игорь Ковалев, исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:

«Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные бонусы СПАСИБО до 10 %. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, можно оплатить ими покупки в офлайн- и интернет-магазинах. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении».

Чтобы оформить карту, нужен только паспорт, справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение кредита, годовое обслуживание по стандартным и золотым картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания.

Повышенное начисление бонусов СПАСИБО при использовании кредитных карт Visa Classic, Gold и Momentum, оформленных в период акции, будет продолжаться до конца мая 2019 года.