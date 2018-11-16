2018-11-16T12:50:27+03:00
Звезды

В Ялуторовске объявлен конкурс на лучший логотип празднования 360-летия города

Итоги подведут 23 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске объявлен конкурс на лучший логотип празднования 360-летия городаВ Ялуторовске объявлен конкурс на лучший логотип празднования 360-летия городаФото: Татьяна Коркина
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К 360-летию Ялуторовска, которое будут отмечать в июне 2019 года, объявлен конкурс на лучший логотип празднования. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, эмблема должна отражать уникальность и неповторимость Ялуторовска с его богатым историческим наследием. Участниками конкурса могут быть все желающие – как физические, так и юридические лица, без возрастных ограничений. Работу можно выполнять и индивидуально, и коллективно; главное, чтобы разработка эмблемы была авторской.

Приём заявок и конкурсных работ осуществляется до 10 декабря 2018 года. Заявки и конкурсные работы принимает отделение изобразительного искусства МАУДО «ДШИ им. С.И. Мамонтова», ул. Свердлова, 43, тел.: 8(34535)2-03-07 только по адресу электронной почты. По всем вопросам можно обращаться к Фёдоровой Елене Леонидовне.

Лучший логотип станет официальной символикой праздничных мероприятий. Победитель получит диплом и памятные подарки.

Главные задачи конкурса – выявить наиболее оригинальные, идейно-тематические и художественно-композиционные решения для логотипа, популяризировать Ялуторовск как город с богатым историческим наследием, поддержать творческие инициативы и смотивировать авторов работ к дальнейшему творческому сотрудничеству.

Результаты конкурса подведут к 23 декабря 2018 года. Организаторами конкурса выступили комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска и МАУ «Детская школа искусств имени С.И. Мамонтова».

Подробную информацию о конкурсе и положение можно на сайте регионального правительства.

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