Тюменские предприниматели обсудят вопросы межрегиональной и внешней торговли

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-16T11:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин вместе с тюменскими представителями бизнеса примет участие в круглом столе «Межрегиональная и внешняя торговля: практические предложения предприятий Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие состоится в рамках масштабного регионального проекта «Экспортный марафон» 19 ноября в Центре международной торговли Москвы.

По словам Эдуарда Абдуллина, главная задача тюменской делегации – обсудить вопросы и проблемы ведения внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства.

- Также мы хотим рассказать о накопленном опыте работы с региональными и зарубежными торговыми партнерами, поиске рынков сбыта и необходимой информации. В рамках мероприятия экспортно-ориентированные компании Тюменской области представят свои направления бизнеса, товары и услуги, примут участие в деловых переговорах, - подчеркнул президент ТПП Тюменской области.

Свои презентации представят такие тюменские предприятия, как ООО «СТП», «ТехСнабГрупп», «Тюменьстальмост», кондитерская фабрика «Слада», птицефабрика «Пышминская», «Ламифор-Тюмень» и фабрика «Интеди». Круглый стол организован в рамках проекта Центра международной торговли Москвы «Содействие бизнесу» и проекта Тюменской области «Экспортный марафон», который реализуют Центр поддержки экспорта и ТПП Тюменской области.

Принять участие в мероприятии смогут представители предпринимательского сообщества, общественники, представители научных организаций, торговых сетей, учебных заведений и экспортно-ориентированных компаний.