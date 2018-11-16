2018-11-16T11:42:17+03:00
Экономика

Тюменцам погасили более 617 млн. рублей долгов по зарплате

За невыплату денег в регионе возбуждено 63 уголовных дела
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более 0,6 млрд. рублей долгов по зарплате удалось погасить с начала 2018 года в Тюменской области. Надзор за своевременной оплатой труда, ликвидацией имеющихся долгов по зарплате, в том числе на предприятиях-банкротах ведет прокуратура.

Так, с начала года тюменские прокуроры выявили 4324 нарушения закона в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 362 представления, 110 протестов, объявлено 176 предостережений. В суды направлено 2060 заявлений о взыскании долгов по зарплате на общую сумму свыше 68 млн. рублей. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 280 лиц, к административной – 245 лиц.

Правоохранительными органами возбуждено 63 уголовных дела в связи с невыплатой зарплаты, из них 30 – по материалам прокуратуры.

В результате жителям региона удалось погасить долги по зарплате в общей сумме более 617 млн. рублей. Работа по защите прав граждан пролдолжается, отметили в облпрокуратуре

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