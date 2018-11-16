Проверили на бдительность: в Тюмени организовали липовое похищение, чтобы посмотреть реакцию горожан

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-16T10:38:34+03:00

Хулиганов на две недели отправили под арест

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За проверку реакции полицейских группу молодых людей в Тюмени оштрафовали и арестовали на 14 суток.

В минувшие выходные они инсценировали похищение человека и все происходящее снимали на видео. Инсцинировка происходила на улице Ленина, молодые люди схватили девушку, уложили ее в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленников заметил водитель автобуса, он-то и позвонил старажам порядка.

Бдительный мужчина сообщил также приметы подозреваемых, поэтиому автомобиль не составило труда задержать, а «похитителей» - доставить в полицию.

Там-то и выяснилось, что похищения не было, тюменцы проверяли, как отреагируют тюменцы и силовики на происходящее.

В итоге на молодых людей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Их отправили на 14 суток под арест и назначили штраф в тысячу рублей водителю за нарушение перевозки пассажиров.