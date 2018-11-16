Для пациентов тюменской больницы «Водников» открыли «бесплатную» аптеку

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-16T10:30:43+03:00

Здесь можно получить препараты по региональной и федеральной льготе

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Уже около тысячи тюменцев воспользовались аптечным пунктом по выдаче льготных лекарств в больнице «Водников» (ныне ФМБА России). Получить препараты здесь можно как по региональной так и по федеральной льготе.

Аптека работает уже месяц и стала популярно не только у пациентов больницы, но и поликлиники АО “Здоровье”.

Зная о насущных проблемах пациентов, имеющих право на получение бесплатных лекарств, руководством больницы сделали ремонт в будущем киоске, закупили оборудование, а также оформили соответствующую лицензию. Пациенты уже по достоинству оценили нововведение.

- В новой аптеке очень удобно получать лекарства, - отметил один из пациентов больницы Василий Соколов. Еще одна тюменка Екатерина Николаевских выразила большую радость, что в больнице появился киоск.

- На сегодняшний день, наш коллектив старается сделать так, чтобы пациентам Тюменской больницы ФМБА России было комфортно и удобно. Наш очередной проект – аптечный пункт по выдаче льготных лекарственных препаратов, наряду с «открытой регистратурой» - еще один шаг по внедрению технологий бережливого производства в медицинском учреждении. Все новшества направлены, в первую очередь, на сбережение здоровья и времени наших пациентов, - отметил главный врач Михаил Горбачев. – Мы уверены, что и в дальнейшем пожелания горожан найдут свое отражения в деятельности больницы.

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