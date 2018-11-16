Думал не охраняется: тюменец попытался ограбить базу на Барабинской

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-16T10:12:11+03:00

Он чуть не уволок оборудование стоимостью 160 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержан 18-летний местный житель, который пытался украсть с территории торгового комплекса дорогостоящего редуктора. Инцидент произошел на базе по улице Барабинской, специализирующейся на продаже электрооборудования. Его сумели заметить охранники, они же и позвонили в полицию.

Как выяснилось, ночью молодой человек несколько раз проезжал на автомобиле около базы электроинструментов. Решив, что объект не охраняется, мужчина припарковался и отправился на поиски дорогостоящего механизма. Выбрав понравившийся электроприбор, тюменец начал освобождать его от устройств защиты.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Заметив постороннего человека охранник выбежал из здания и спугнул злоумышленника. Стоимость товара, на который покушался молодой человек, составляет 160 тысяч рублей.

Проведя необходимые мероприятия, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка составили ориентировку на подозреваемого и задержали. Злоумышленником оказалася ранее судимый горожанин.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.