2018-11-16T09:16:51+03:00
Общество

12 тюменцев в 2018 году оштрафовали за курение в неположенных местах

Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора
Маргарита КАЛИНКИНА
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С начала года в Тюменской области выявлено 149 нарушений реализацией табачной продукции. Соблюдение законодательства контролирует специалисты Роспотребнадзора и за 9 месяцев провели 121 проверку предприятий.

В 47 случаях административные дела были возбуждены в связи с продажей табачной продукции менее чем за 100 метров от территории образовательных учреждений. В 42 случаях не было знака о запрете курения.

Реализация иностранной табачной продукции, без акцизных марок, маркировки, а также обязательной информации в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, установлена в 5 случаях.

Семь раз была пресечена реализация табачной продукции дистанционным способом (через интернет-сайты). Все иски Управления о блокировке интернет-страниц с рекламой табачной продукции удовлетворены судом.

Кроме того, за курение в неположенных местах привлечено к административной ответственности 12 человек.

В отношении виновных лиц вынесены постановления о назначении административного штрафа на общую сумму более 1,2 млн рублей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в России запрещена продажа табака дистанционно, в Тюменской области магазины с сигаретами должны находиться не менее чем в 100 метрах от границы территории образовательного учреждения.

Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

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