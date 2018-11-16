2018-11-16T09:04:58+03:00
Общество

Проект бюджета Тюмени на 2019-2021 годы одобрен на общественных слушаниях

В обсуждении документа участвовали более 200 человек
Маргарита КАЛИНКИНА
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Проект бюджета Тюмени на 2019-2021 годы одобрен на общественных слушанияхПроект бюджета Тюмени на 2019-2021 годы одобрен на общественных слушанияхФото: Ольга Крыльцова
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Проект бюджета Тюмени на 2019 год и плановые 2020 и 2021 годы одобрен на общественных слушаниях. За него проголосовали 193 человека, еще 7 горожан были против, а пять воздержались.

Напомним, слушания состоялись накануне, 15 ноября, вечером. На них пришли более 200 человек. В обсуждении главного финансового документа города участвовали депутаты гордумы, представители территориального общественного самоуправления, общественные организации, горожане.

Основные параметры бюджета представил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук. В частности, доходы бюджета прогнозируются в сумме 25,3 млрд. руб., расходы – 27,4 млрд. руб. Дефицит составит 2 млрд. руб., на его погашение будут направлены ожидаемые остатки средств бюджета 2018 года.

В 2019 году будет действовать 21 муниципальная программа. Приоритет расходов будет отдан на реализацию национальных целей, поставленных президентом России.

Основная часть расходов бюджета будет направлена на развитие человеческого капитала – это 13,3 млрд. руб. Предусмотрены средства на поддержку одаренных детей, подготовку сборных команд города и региона. Для детей-интеллектуалов 7–11 классов в 21-й гимназии откроется Центр олимпиадной подготовки. Одаренным детям школ и учреждений допобразования культуры, спорта и молодежной политики будут предоставляться стипендии главы города. Для педагогов предусмотрено повышение зарплаты.

На содержания дорог, благоустройство города и обеспечение безопасности запланировано 11,7 млрд. руб. Из них 9,9 млрд. руб. пойдут на развитие дорожной сети, озеленение и благоустройство дворов.

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