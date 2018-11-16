Три тюменских дзюдоиста выступят на турнире серии Гран-при в Нидерландах
За медали соревнований будут бороться более 400 спортсменов из 66 стран
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Три тюменских дзюдоиста вылетели в Нидерланды на турнир серии Гран-при. Соревнования стартуют сегодня, 16 ноября. За медали в 14 весовых категориях будут бороться более 400 представителей из 66 стран мира.
Данные соревнования являются рейтинговыми, обладатель первого места получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.
Тюмень представят трехкратный призер чемпионатов мира Муса Могушков (до 73 кг), бронзовый призер чемпионата Европы Казбек Занкишиев (до 100 кг) и призер Кубка "Большого шлема" Айгуль Куценко (до 52 кг), сообщает сообщает центр "Тюмень-дзюдо".