Три тюменских дзюдоиста выступят на турнире серии Гран-при в Нидерландах

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-16T07:40:32+03:00

За медали соревнований будут бороться более 400 спортсменов из 66 стран

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Три тюменских дзюдоиста вылетели в Нидерланды на турнир серии Гран-при. Соревнования стартуют сегодня, 16 ноября. За медали в 14 весовых категориях будут бороться более 400 представителей из 66 стран мира.

Данные соревнования являются рейтинговыми, обладатель первого места получит 700 баллов, серебряный призер – 490 и бронзовый – 350.

Тюмень представят трехкратный призер чемпионатов мира Муса Могушков (до 73 кг), бронзовый призер чемпионата Европы Казбек Занкишиев (до 100 кг) и призер Кубка "Большого шлема" Айгуль Куценко (до 52 кг), сообщает сообщает центр "Тюмень-дзюдо".