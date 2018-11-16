СЕГОДНЯ 06:32 2018-11-16T06:36:20+03:00

На улице Ленина в Тюмени перекрыли движение Фото: Ольга Крыльцова

Проехать нельзя будет до 17 часов

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Движение транспорта перекрыто на улице Ленина от перекрестка с улицей Орджоникидце до Профсоюзной. Здесь ведутся ремонтно-коммунальные работы.

Проезд будет закрыт до 17 часов. Он разрешен только автобусам, сообщили в областной Госавтоинспекции. Общественный транспорт будет двигаться без ограничений по своей полосе.

На перекрестке улиц Герцена и Орджоникидзе уже работает наряд ДПС, направляя транспортные потоки по улице Орджоникидзе налево в сторону ул. Герцена и направо, в сторону ул.Республики.

Водителей призывают быть внимательными, следовать указаниям регулировщика. Постараться заранее выбрать путь объезда и спланировать маршрут своего движения.