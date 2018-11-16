Тюменец из-за зависти закидал щебнем чужую иномарку

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-16T07:04:47+03:00

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В Тюмени задержали пьяного мужчину, который обкидар щебнем чужой автомобиль, разбил в нем стекло, а затем попытался угнать.

О сильно поврежденной машине сообщил в полицию ее владелец. Стражи порядка тут же приехали на место происшествия. Оказалось, что дозреваемый тоже находился на месте инцидента. 35-летний безработный мужчина был пьян. Он пояснил, что сразу приметил иномарку Toyota Corolla, она ему очень понравилась.

Кидать в машину щебень он стал из-за зависти к автовладельцу. Но чуть позже он решил угнать автомбиль и для этого разбил стекло. Разбер ущерба составил 100 тысяч рублей.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.