Тюменка, на которую упала остановка, получит 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-16T06:27:24+03:00

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Пожилая тюменка получит 150 тысяч рублей от АО "ТОДЭП". Компания выплатит женщине компенсацию за травму, которую она получила от упавшей на нее автобусной остановки.

Инцидент произошел 29 апреля, когда пенсионерка стояла на остановке "Дачи-2" на 16 км автодороги Тюмень — Боровский— Богандинский. Женщина пряталась за павильоном от порывов сильного ветра. В какой-то момент остановка не устояла под напорром стихии и опала прямо на женщину, придавив ее. По словам местных жителей, этот остановочный пункт до этого уже не раз падал.

Женщине пришли на помощь проезжавшие мимо автомобилисты. Они подняли остановку и вызвали скорую. Пенсионерке сломала руку и ушибла бедро.

После лечения она обратилась в прокуратуру за помощью по взысканию морального ущерба. Оказалось, что обслуживание участка автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский, в том числе остановочного комплекса, занимается АО "ТОДЭП". Суд полностью поддержал иск пострадавшей и взыскал с акционерного общества денежную компенсацию, сообщает пресс-службе прокуратуры Тюменской области.