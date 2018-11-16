Тюменцы вспомнят жертв дорожных аварий

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-16T06:02:51+03:00

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Акции памяти жертв ДТП пройдут сегодня, 16 ноября, по всей территории Тюменской области. В них примут участие школьники и студенты, волонтеры и общественники, депутаты, представители местной власти, сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и священнослужители.

В Ишиме сотрудники ГИБДД, школьники, волонтеры прошествуют с лозунгами и свечами по городским улицам. В Омутинском районе школьники посетят место трагедии, где погиб их односельчанин, почтят его память и выпустят в небо белые шары. В Уватском районе на федеральной автодороге уже разместили на постаменте разбитый в ДТП автомобиль, напоминая о многих жертвах опасной северной трассы.

Гражданская акция «Стояние со свечами» пройдет в 12 часов состоится у театра кукол в Тюмени. Здесь по-традиции соберутся студенты и сотрудники ДПС.

ГИБДД приглашает жителей области принять участие в памятных мероприятиях и зажечь свою свечу в дань памяти наших земляков, погибших в ДТП.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, с начала 2018 года на дорогах региона в дорожных авариях погибли 147 человек, это на 55 человек меньше, чем в 2017 году, 5 из числа погибших – дети до 16-ти лет. 42 человека погибли из-за выезда на встречную полосу, 68 – из-за превышения водителями скоростного режима и неправильного выбора скорости, 25 – по вине пьяных водителей, 4 пешехода погибли на пешеходных переходах.