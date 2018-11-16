Погода 16 ноября в Тюмени: небольшой снегопад

СЕГОДНЯ 05:40 2018-11-16T05:40:39+03:00

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Пятница, 16 ноября, в Тюменской области будет облачной. Днем пройдет небольшой, а местами умеренный снег. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м/с, кое-где порывы будут до 14 м/с. Температура днем -1 -6 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небольшой снег пойдет ближе к обеду и будет идти до вечера, температура воздуха составит - 2 градуса, ветер 3-7 м/с. В Тобольске - 6, к вечеру потеплеет до -3, небольшой снегопад к вечеру усилится. В Ишиме -3 и тоже усиление осадков к вечеру.

16 ноября отмечается Всемирный день философии, а в России профессиональный праздник празднуют проектировщики. В народном календаре этот день назван Анной Холодной. На Руси в этот день было принято наблюдать за погодой, обращая внимание на приметы.

«Анна без снега — не жди хлеба», — говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал, наоборот, плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

Если дрова в печи в этот день горели сильно, а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.