2018-11-15T19:45:20+03:00
Здоровье

В Тюменской области скрининг колоректального рака доказал свою эффективность

Благодаря уникальному методу увеличилась выявляемость злокачественных образований
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области скрининг колоректального рака доказал свою эффективностьВ Тюменской области скрининг колоректального рака доказал свою эффективностьФото: Татьяна Коркина
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Скрининг колоректального рака, который три года назад был внедрён в систему здравоохранения Тюменской области, не раз доказал свою эффективность положительными результатами. Благодаря этому методу выявляемость злокачественных и доброкачественных образований составляет 25,5%, из которых только 1,5% - это пациенты с ранней стадией онкологического заболевания, остальные 24% – люди с доброкачественными образованиями.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, например, доброкачественные образования прямой кишки имеют свойство «озлокачествления» в течение нескольких лет. Однако, благодаря скринингу, их удаётся диагностировать и вовремя удалить, что позволяет пациенту избежать онкологического заболевания данной локализации. Выявляя предопухолевые патологии и удаляя их, специалисты тюменского «Медицинского города» регулярно помогают людям предотвратить развитие колоректального рака.

Не так давно, в Казани, на IX Всероссийской научно-практической конференции заведующий отделением эндоскопии «МКМЦ «Медицинский город» Евгений Десятов рассказал об эффективности скрининга колоректального рака в Тюменской области. По его словам, наш регион стал первым российским субъектом, который внедрил эту программу и получил первый опыт.

- В первую очередь задача скрининга заключается в выявлении предопухолевой патологии. За 3 года работы скрининговой программы выявления колоректального рака в нашем регионе мы имеем достаточно оптимистичные результаты, - подчеркнул Евгений Десятов.

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