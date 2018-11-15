В Ялуторовске пройдёт юбилейный фестиваль «Декабристские вечера»

СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-15T19:06:16+03:00

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В Ялуторовске в первой половине декабря пройдёт юбилейный, тридцатый областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в день открытия 7 декабря состоится митинг на площади Декабристов, торжественное открытие с участием потомков декабристов и концерт «Души прекрасные порывы», который пройдёт во Дворце культуры с участием хоровой капеллы Тюменской областной филармонии.

В программе фестиваля запланированы такие мероприятия, как презентация выставок, интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и студентов, салонные вечера, тематические часы и беседы, конкурс рисунков и многое другое. Впервые в рамках «Декабристских вечеров» состоится подведение итогов литературно-краеведческого конкурса имени Николая Васильевича Зубарева.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить автобусную экскурсию по городу «Декабристские места в Ялуторовске», посетить презентацию выставок «Зажгутся свечи в доме Муравьёвых» и «Недюжинный художник, остроумный карикатурист, любитель археологии и вообще человек даровитый», принять участие в шахматном турнире и посетить исторический вернисаж в молодёжной библиотеке.

В день восстания, 14 декабря, к могилам декабристов на мемориально-духовном комплексе торжественно возложат цветы, а завершением фестиваля станет концерт солистов, ансамблей и хоров «Музыкальные кружева» Детской школы искусств им С.И. Мамонтова.

Напомним, областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера» - одно из самых ярких и масштабных событий, которые проводятся в Ялуторовске с 1988 года. Мероприятие развивает лучшие традиции российской культуры, формирует интерес сообщества к сохранению и развитию наследия декабристов, а также привлекает внимание молодого поколения к краеведению.