В Тюмени стартует Школа предпринимательства

СЕГОДНЯ 18:01 2018-11-15T18:01:54+03:00

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Тюменских предпринимателей, которые хотят развить, расширить и перепрофилировать свой бизнес, приглашают принять участие в Школе предпринимательства, которая пройдёт в администрации Тюменского муниципального района (ул. Московский траки, 115). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, программа Школы включает в себя актуальные для предпринимателей темы, которые нацелены на усиление навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.

Программа курса разработана федеральным институтом развития малого и среднего предпринимательства (Корпорацией МСП) вместе с российскими вузами и общественными организациями, которые осуществляют деятельность в области поддержки предпринимательства. Организатор мероприятия – Инвестиционное агентство Тюменской области.

В программе представлены инструменты, которые могут помочь предпринимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность. Участники познакомятся с инструментами анализа бизнеса, финансового планирования и управления предприятием, основами ведения бухгалтерского учёта и узнают, какие есть подходы к управлению человеческими ресурсами.

Для того, чтобы принять участие в Школе предпринимательства, нужна предварительная запись. Участие бесплатное. Результатом прохождения станет полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий предпринимателя по развитию системы управления бизнесом.