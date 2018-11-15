Делегация Тюменской области находится с бизнес-миссией в ОАЭ и Катаре

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-15T16:10:48+03:00

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Делегация Тюменской области, куда вошли нефтегазовые и нефтегазосервисные предприятия, производители водоочистного оборудования и производители органических минеральных удобрений находится с бизнес-миссией в Арабских Эмиратах и Катаре. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменцев ждёт крайне насыщенная программа.

Так, делегация посетит нефтегазовую выставку ADIPEC 2018, которая проходит в Абу-Даби, и проведёт переговоры с потенциальными покупателями продукции. Кроме того, её ждёт встреча с представителями Посольства РФ в Катаре и Торгового представительства РФ в ОАЖ.

По словам директора Западно-Сибирского инновационного центра Евгения Дроздова, для предприятий Тюменкой области, которые работают в сфере нефтегазовой отрасли, рынок Ближнего Востока очень перспективен. Некоторые из компаний уже смогли зарекомендовать свою продукцию зарубежным коллегам и наладить её поставки.

- Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата региона стремятся создать условия и помочь тюменским предприятиям расширить рынки сбыта и найти новых партнеров. Теперь успех зависит от активности самого бизнеса, - отметил Евгений Дроздов.

Напомним читателям, что выставка ADIPEC – крупнейшее мероприятие нефтегазовой индустрии в мире. Каждый год она принимает посетителей более чем из девяноста стран мира. За дни проведения выставки это позволяет охватить основной круг потребителей, открывая доступ к региональному, ближневосточному покупателю и компаниям из остальных регионов мира.