СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-15T16:04:06+03:00

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Молодежь Тюмени соберется на форум «МОСТ». Он пройдет сразу на двух площадках 7 и 8 декабря и станет итоговым мероприятием отрасли молодежной политики.

В областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) и Музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63) участники обсудят состояние добровольчества в России и в Тюменской области, состояние современного русского языка в образовании, масс-медиа, разговорной речи, литературе, песенной культуре. Будут прочитана лекция «Состояние современного русского языка как отражение состояния современного общества в России».

Также пройдет городская конференция «Добровольчество: актуальные вопросы, приоритеты развития» и отборочный этап защиты проектов представителями Молодежной администрации.

Во второй день будет работать выставка «ДоброЭКСПО», на которой представят идеи, услуги для детей и молодежи. В рамках пленарного заседания состоятся дискуссионные площадки: «Про добровольчество», «Про бизнес», «Про политику». Также состоится второй этап защиты молодежных проектов, пройдут мастер-классы, встречи с экспертами, представителями органов власти и бизнес-сообщества. Заочно пройдет отраслевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ.

Для участия в форуме «МОСТ» необходимо пройти регистрацию на сайте https://tmn-id.ru/.