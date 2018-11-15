Автобус маршрута № 44 в Тюмени меняет схему движения

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-15T15:41:30+03:00

С 24 ноября он будет ходить по улицам Ростовцева, Линейной и Возрождения

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Автобус маршрута № 44 в Тюмени с 24 ноября меняет схему движения. Теперь он будет ходить не от Станции скорой помощи до кафе «Ивушка», а до нового конечного остановочного пункта «улица Возрождения».

Автобусы будут курсировать по улицам Николая Ростовцева, Линейной, Возрождения, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». В схеме появятся промежуточные остановочные пункты «ЖК Видный» (в сторону ул. Линейной) и «улица Николая Ростовцева» (в прямом и обратном направлениях).

Новое расписание в ближайшие дни появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт». Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).