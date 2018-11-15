СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-15T15:21:20+03:00

Из-за крупной аварии на теплосетях Тюмени часть домов в центре города остались без отопления Фото: Ольга Крыльцова

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Крупная авария произошла сегодня, 15 ноября, в центре Тюмени. В результате в домах ограничена подача тепловой энергии. В районе Дома обороны и Затюменки параментры понижены. Дома переведены на временную схему теплоснабжения.

Как уточнили в пресс-службе АО "УСТЭК, ремонтные работы на улице Ленина уже завершены. В районе улицы 25 лет Октября бригады планируют устранить повреждение на сетях до 05:00 16 ноября.

О сроках устранения повреждения и восстановления теплового режима каждый тюменец может узнать самостоятельно на портале УСТЭК https://ao-ustek.ru/. Получить информацию можно также по телефону Центра обслуживания + 7 (3452) 38-62-00.