Тюменские силовики выдадут Узбекистану вора-рецидивиста

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-15T13:58:07+03:00

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Тюменские силовики выдадут Узбекистану ее гражданина, находящегося в международном розыске. Мужчина обвиняется в грабеже и сейчас находится в СИЗО.

Иностранец был задержан в мае , когда, скрываясь от правосудия своей страны пытался вьехать в Россию через казахстано-российскую границу в Казанском районе Тюменской области. Преступника сразу задержали.

Выяснилось, что неоднократно судимый мужчина вовлек в преступную деятельность несовершеннолетнего. Они вместе занимались кражами. Так, в октябре 2012 года у жителя Ташкента был силой отобран велосипед стоимостью 350 тысяч сум. В марте 2013 года мужчина был осужден к 5 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Через два года ему смягчили наказание, заменив на исправительные работы на тот же срок. Но в январе 2017 года ввиду уклонения от работ мужчине наказание вновь заменили на лишение свободы и объявили в розыск.

Сейчас Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче преступника.