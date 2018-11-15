СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-15T13:14:37+03:00

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В селе Покровское Ярковского района Тюменской области, на родине Григория Распутина, установят памятный знак, посвящённый событию, связанному с семьёй Николая II. Как рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, через родное село Распутина пролегал последний путь императора Николая II из Тобольска в Екатеринбург к месту расстрела. Сам царь писал в своём дневнике: «В с. Покровском, была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна».

По историческим свидетельствам, ещё до ссылки Григорий Распутин предсказал императору визит на его родину, который произойдет незадолго до гибели Николая II.

Напомним, Дом-музей Распутина в селе Покровском – одно из популярных туристических направлений региона. Летом 2016 года там же открылся историко-культурный центр «Казанский», чьи экспозиции посвящены царской семьи последних Романовых, и в том числе царскому фавориту. Здесь можно найти личные вещи семьи Распутина: посуду, мебель, иконы, подлинный наличник с уничтоженного распутинского дома и многое другое.

Как доехать

Музей Григория Распутина расположен в 80 км от Тюмени по автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск по адресу: с. Покровское, ул. Советская, д. 79. Экскурсии проходят каждые субботу и воскресенье с 9 до 11 и с 11 до 13 часов.

Историко-культурный центр «Казанский»

ИКЦ «Казанский» в Покровском – это также частный музей. Его цель – сформировать и сохранить музейные фонды, рассказывающие историю царской семьи Романовых, последнего российского императора Николая Второго и Григория Распутина.