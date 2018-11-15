2018-11-15T13:09:46+03:00
Происшествия

У железной дороги в Тюмени найден скелет мужчины

Горожан просят помочь в установлении личности погибшего
Маргарита КАЛИНКИНА
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У железной дороги в Тюмени найден скелет мужчины. Фото tyumen.sledcom.ruУ железной дороги в Тюмени найден скелет мужчины. Фото tyumen.sledcom.ru
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Скелетированные останки мужчины найдены в Тюмени. Разложившийся труп обнаружен у дома № 70 по ул. Интернациональной вблизи с ГК «Маяк» в сторону железной дороги. Личность погибшего неизвестна, локументов при нем не было. В связи с этим горожан просят опознать человека.

Мужчина имел рост около 175-180 см., волосы светлые (возможно с проседью). Был одет в черную куртку из кожезаменителя размером 3XL, черную рубашку с длинным рукавом, синие джинсы размер 32 – 34; черные кроссовки с синими вставками, размер 42 – 43. Рядом с ним была демисезонная бейсболка.

Из особых примет: старый сросшийся перелом большой берцовой кости на левой ноге, в кости голени обнаружены два вкрученных хирургических винта.

При себе имел: крестик из белого металла с напылением желтого цвета на шнурке, пачкуа сигарет красного цвета, черную зажигалку в корпусе.

Все, кто может хоть что-то сообщить о личности мужчины просят обратиться в следственный отдел по Калининскому округу СУ СК России по Тюменской области. Следственный отдел по Калининскому округу СУ СК РФ по Тюменской области находится на ул. Луначарского, 57. Телефоны в Тюмени: 8(3452) 64-78-27 или 02.

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