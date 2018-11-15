Под Тюменью сгорело поле с сухостоем

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-15T12:53:32+03:00

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Сухая трава полыхала накануне, 14 ноября, в Тюменском районе у поселка Винзили. Огнем было охвачено поле площадью полтора гектара. Об пожарище в социальных сетях сообщили очевидцы. Автомобилисты засняли на видео полыхающее пространсво. Люди предположили, что горит лес, к счастью, ошиблись.

- Вызов на пульт дежурного МЧС поступил в 17:27, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - На ликвидацию возгорания выезжали восемь человек личного состава и три единицы спецтехники.

Тушить огонь пришлось вручную, так как местность оказалась заболоченной и машины проехать не смогли. Обычно в это время года трава уже не горит, она находится под снегом, но в этом году снега еще нет. Угрозы населенным пунктам пожар не представлял, так как находился далеко от них.

Предварительная причина пожара, непотушенная сигарета. Точная причина возгорания еще устанавливается.