2018-11-15T12:05:24+03:00
Общество

Школьники Тобольска будут учиться анимации у специалистов «Союзмультфильма»

Организаторы ждут заявок от детей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Школьники Тобольска будут учиться анимации у специалистов «Союзмультфильма»Школьники Тобольска будут учиться анимации у специалистов «Союзмультфильма»
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Школьников Тобольска научат создавать мультфильмы. В городе стартовал образовательный анимационный проект, организованный командой кинофестиваля и онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» и ведущей анимационной студией России «Союзмультфильм».

До 22 ноября принимаются заявки на участие в конкурсе аниматоров. Участвовать могут дети от 9 до 17 лет. Им нужно придумать микроисторию из 2-х предложений и сделать к ней 2 рисунка. Ссылку на скачивание конкурсной работы необходимо прикрепить к заявке на сайте киноконкурс.рф, также рассказав о себе, своих увлечениях, достижениях и планах «кем я хочу стать».

Победители в декабре пройдут мастер-классы у мультипликаторов киностудии «Союзмультфильм» и примут участие в съёмках видеопособия по созданию анимации.

Видеопособие в дальнейшем будет распространено по другим городам и регионам России с тем, чтобы каждый смог научиться мультипликации.

Анимационный проект - финальный этап программы «Ноль Плюс», которая реализуется в Тобольске в 2018 году. Ранее в июне состоялась летняя киношкола, в рамках которой около 20 тобольских школьников участвовали в создании учебного короткометражного фильма о Тобольске «Вся история» и анимационных этюдов.

Сейчас в школах города проходят киноуроки с показом и обсуждением лучших фильмов и мультфильмов о добре, дружбе, приключениях, поступках.

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