2018-11-15T11:49:20+03:00
Общество

На набережной Тюмени установят огромный светящийся куб

Он станет символом областного чемпионата «Молодые профессионалы»
Маргарита КАЛИНКИНА
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На набережной Тюмени установят огромный светящийся куб. Фото организаторов чемпионата «Молодые профессионалы»На набережной Тюмени установят огромный светящийся куб. Фото организаторов чемпионата «Молодые профессионалы»
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На набережной Тюмени появится куб с ножницами и кирпичами. Арт-объект будет посвящен VI Открытому Региональному Чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Его торжественное открытие состоится в пятницу, 16 ноября.

Внутри огромного светящегося куба будет необычный набор предметов. Все они являются неотъемлемыми атрибутами профессий, представители которых посоревнуются на Чемпионате.

Напомним, сто с 29 ноября по 1 декабря в Тюмени пройдет VI областной чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2019. Участники будут соревноваться более чем в 40 компетенциях, среди которых «Парикмахерское искусство», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж», «Сварочные работы», «Кузовной ремонт», «Ветеринария» и многое другое. За звание лучшего поборются студенты образовательных организаций среднего профессионального образования и молодые рабочие моложе 22 лет. В нескольких компетенциях свое мастерство продемонстрируют и юниоры в возрасте 16 лет и моложе. Кроме того, в этом году появилось новое направление – «Навыки мудрых», в рамках которого посоревнуются профессионалы старше 50 лет.

Впервые Чемпионат пройдет не только в Тюмени, но и в Тобольске. Его открытие состоится 28 ноября в ДК «Нефтяник». Вход на соревнования свободный.

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