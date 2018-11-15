Тюменские студенты примерят на себя роль руководителей бизнес-предприятий

СЕГОДНЯ 11:42 2018-11-15T11:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Социально-гуманитарном Институте ТюмГУ завтра, 17 ноября, пройдёт бизнес-игра «Завод», в которой примут участие представители тюменских вузов и ссузов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие пройдёт в рамках Всемирной недели предпринимательства, а сами участники поборются за звание сплочённой и продуктивной команды.

Бизнес-игра «Завод» - это шанс для студентов хоть на минуту почувствовать себя руководителем крупного производства и научиться принимать важные решения. Игра-симулятор бизнес-процессов создана на практическом опыте и множестве ошибок из реальной жизни. Благодаря ей участники смогут прокачать навыки командного взаимодействия и коммуникаций внутри бизнеса, отработать навыки оперативного принятия решений, креативного мышления и координации рабочего процесса.

С помощью игрового мобильного приложения, красочных материалов, правил игры и жёсткого тайминга ребята окунуться в непередаваемую атмосферу и научатся принимать управленческие решения нон-стоп. Организаторами мероприятия выступают кафедра предпринимательства ТюмГУ, ТРО «ОПОРА РОССИИ» и программа «Ты—предприниматель» Тюменская область.

Напомним, в 2018 году программа Федерального агентства по делам молодёжи «Ты – предприниматель» реализуется в 60 российских регионах. В Тюмени организатором программы выступает ООО «Центр Развития Бизнеса» при ТРО «ОПОРА РОССИИ», при поддержке Правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».