Игра «Самая-Самая»: тюменцы написали уже более 80 слов в честь мам

СЕГОДНЯ 11:26 2018-11-15T11:26:06+03:00

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Уже более восьмидесяти слов в честь мамы написали в социальных сетях жители Тюмени. Оказалось, что у горожан богатая фантазия. Для одних мамочки «ласковые, умные, милые, нежные, добрые», для других они «целеустремленные», «артистичные», «изобретательные», «дипломатичные» и даже «офигенные», «мировые».

Напомним, что в «ВКонтакте» проходит игра «Самая-Самая» в честь Дня матери, который отмечается 25 ноября. Для участия нужно написать красивый, трогательный, нежный эпитет о маме. Писать можно по одному слову за один раз, главное-не повторяться. Победителем станет тот, чье слово будет в списке последним на 12:00 23 ноября, когда будет объявлена «СТОП-игра». Члены жюри определят также победителей по дополнительным номинациям - «Активность» и «Оригинальность».

Игру организовал городской департамент по спорту и молодежной политике. Уже определились и самые активные игроки. В первую тройку по большинству оставленных слов вошли Кристина Валеева, Ольга Мезенцева и Юлия Мухина.

Подключиться к игре могут все желающие. У каждого есть шанс выиграть, времени пока достаточно. На кону пригласительные билеты на две персоны на просмотр любого фильма в кинотеатре «Киномакс» (@kino.tumen). Это отличная возможность провести время вместе с мамой!

Отметим, что участвовать в игре могут все желающие, пользователи социальной сети «ВКонтакте», являющиеся участниками группы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Все подробности игры здесь.