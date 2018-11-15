2018-11-15T11:20:56+03:00
Здоровье

В Викуловском районе пациентов с острым коронарным синдромом спасают тромболизисом

Это уникальная современная методика оказания экстренной медпомощи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Викуловском районе пациентов с острым коронарным синдромом спасают тромболизисомВ Викуловском районе пациентов с острым коронарным синдромом спасают тромболизисомФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Фельдшеры скорой помощи Викуловской районной больницы (филиал Областной больницы №4) при спасении пациентов с острым коронарным синдромом начали применять уникальную современную методику – тромоболизис. Это такой метод оказания экстренной медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, направленный на восстановление кровотока с использованием тромболитического препарата.

В первые два часа после возникновения инфаркта миокарда он позволяет предупредить самое губительное последствие острого коронарного синдрома – некроз. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря вовремя проведённому тромболизису можно предотвратить развитие сердечной недостаточности и вернуть пациента к полноценной трудовой жизни. С начала 2018 года «служба 03» ОБ№4 провела 54 тромболизиса на догоспитальном этапе.

Например, на днях врачи спасли жизнь 87-летней жительницы Викуловского района, у которой заподозрили инфаркт. До Ишимской больницы – 120 км, поэтому фельдшеры приняли решение спасать женщину прямо на месте. После согласования с дежурным врачом скорой помощи Ишима, которому отправили электрокардиограмму пациентки, фельдшеры Наталья Пучинина и Наталья Гвоздева провели пенсионерке тромболизис. Пока пациентку везли в больницу, они постоянно мониторили состояние посредством ЭКГ, мерили давление и пульс. Благо, сегодня в автомобилях скорой есть всё необходимое оборудование.

Женщину доставили в кардиологическое отделение №4 для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Отметим, что применять такой вид помощи на селе сегодня могут и сотрудники скорой помощи Викуловской больницы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Родине Григория Распутина установят памятный знак
У железной дороги в Тюмени найден скелет мужчины
Под Тюменью сгорело поле с сухостоем
Школьники Тобольска будут учиться анимации у специалистов «Союзмультфильма»
На набережной Тюмени установят огромный светящийся куб
Тюменские студенты примерят на себя роль руководителей бизнес-предприятий
Игра «Самая-Самая»: тюменцы написали уже более 80 слов в честь мам
В Тюменской области школьный бухгалтер воровала деньги родителей на питание детей
Всероссийская студенческая олимпиада собрала в Тюмени более 70 участников
«ТюменьАгро» начал строительство третьей очереди комбината
В Тюменской области в сезоне 2018-2019 планируется привить 45% населения
Воспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садов
Александр Моор призвал тюменцев проголосовать в финальном этапе конкурса «Великие имена России»
В Тюменском районе разыскивают 38-летнего Дмитрия Макарова
В Тюменской области выберут самых умных школьников и студентов
Драматичный матч: тюменский «Рубин» в овертайме вырвал победу у «Дизеля»
Тюменка поблагодарила маму, сын которой вернул потерянную сумку с 70 тысячами рублей
Жительница Тобольска отметила 100-летний юбилей
В Тюмени обсудят проект бюджета города на ближайшие три года
Погода 15 ноября в Тюмени: пасмурно
Тюменцы вышли в финал конкурса «Доброволец России»
В Тюменской области каждый год появляется по 40 новых профсоюзов
В Тюмени начался прием заявок на областной фестиваль «Парад талантов»
Тюменским СМИ рассказали, как освещать проблемы современной семьи