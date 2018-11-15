В Викуловском районе пациентов с острым коронарным синдромом спасают тромболизисом

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-15T11:20:56+03:00

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Фельдшеры скорой помощи Викуловской районной больницы (филиал Областной больницы №4) при спасении пациентов с острым коронарным синдромом начали применять уникальную современную методику – тромоболизис. Это такой метод оказания экстренной медицинской помощи больным с инфарктом миокарда, направленный на восстановление кровотока с использованием тромболитического препарата.

В первые два часа после возникновения инфаркта миокарда он позволяет предупредить самое губительное последствие острого коронарного синдрома – некроз. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря вовремя проведённому тромболизису можно предотвратить развитие сердечной недостаточности и вернуть пациента к полноценной трудовой жизни. С начала 2018 года «служба 03» ОБ№4 провела 54 тромболизиса на догоспитальном этапе.

Например, на днях врачи спасли жизнь 87-летней жительницы Викуловского района, у которой заподозрили инфаркт. До Ишимской больницы – 120 км, поэтому фельдшеры приняли решение спасать женщину прямо на месте. После согласования с дежурным врачом скорой помощи Ишима, которому отправили электрокардиограмму пациентки, фельдшеры Наталья Пучинина и Наталья Гвоздева провели пенсионерке тромболизис. Пока пациентку везли в больницу, они постоянно мониторили состояние посредством ЭКГ, мерили давление и пульс. Благо, сегодня в автомобилях скорой есть всё необходимое оборудование.

Женщину доставили в кардиологическое отделение №4 для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Отметим, что применять такой вид помощи на селе сегодня могут и сотрудники скорой помощи Викуловской больницы.