2018-11-15T11:15:47+03:00
Происшествия

В Тюменской области школьный бухгалтер воровала деньги родителей на питание детей

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Бывшего бухгалтера Бархатовской средней школы в Исетском районе будут судить за присвоение более 800 тысяч рублей, предусмотренных на питание детей. Материалы уголовного дела уже направлены в суд. Женщине предъявлено обвинение по статье 160 ч. 3 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Следствием установлено, что главбух школы, в состав которой входил детсад «Солнышко», в феврале 2016 года стала присваивать деньги родителей, которые вносили их на питание детей. В мае того же года школу присоединили к Исетской средней школе №2, где женщина стала бухгалтером, а потом и.о. главбуха. В новых должностях женщина продолжила присваивать деньги из садика. Кроме того, она систематически стала похищать поступавшие деньги за питание детей в Бархатовской школе и единожды в Красновской школе, которые являются филиалами Исетской средней школы №2.

Хищение было выявлено в июле 2018 года, когда директор Исетской средней школы вместе со своим заместителем и главбухом районного отдела образования выехали в Бархатовскую школу для выяснения причин непоступления родительской платы.

Сейчас женщине грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых лишение свободы до 6 лет, сообщили в областной прокуратуре.

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