Всероссийская студенческая олимпиада собрала в Тюмени более 70 участников

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-15T10:25:32+03:00

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Более 70 студентов из вузов Альметьевска, Казани, Новосибирска, Челябинска, Кургана, Сургута, Омска, Москвы, Самары, Уфы и Тюмени принимают участие во Всероссийской студенческой олимпиаде «Транспорт и хранение углеводородного сырья» и «Электротехника», которая проходит с 14 по 16 ноября на базе Тюменского индустриального университета. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, наши вузы будут представлены командами из ТюмГУ, ТИЦ и ГАУ Северного Зауралья. По традиции олимпиада пройдёт в два тура – практического и теоретического.

По дисциплине «Транспорт и хранение углеводородного сырья» заявилось 7 команд. Вчера, в первый день мероприятия, участники показали основные навыки использования законов гидравлики, теплофизики в инженерных расчётах технологических процессов систем транспорта и хранения углеводородов. Сегодня же, 15 ноября, студенты выполняют практически задания в лаборатории, которые связаны с функционированием центробежных насосов. В департаменте образования и науки Тюменской области «Комсомольской правде – Тюмень» рассказали, что в дисциплине участвуют четверокурсники бакалавриата ТИУ – Александр Бачериков, Ирина Груздева, Ульяна Гизова и Александр Иванов.

В направлении «Электротехника» участвуют 11 команд. Ребята выполняют практические и теоретические задания, которые связаны с трансформаторами, линейными и нелинейными электрическими цепями, синхронными и асинхронными машинами. От ТИУ в дисциплине участвует команда, в которую вошли бакалавры Эдуард Кожамкулов, Евгений Попов и Владислав Рохлов, а также магистрант Егор Ревякин.

Отметим, что закрытие Олимпиады состоится уже завтра, 16 ноября, в актовом зале седьмого корпуса ТИУ.