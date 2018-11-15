2018-11-15T10:07:45+03:00
Экономика

«ТюменьАгро» начал строительство третьей очереди комбината

После выхода на полную мощность он планирует производить до 14-ти тонн овощей в год
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«ТюменьАгро» начал строительство третьей очереди комбината«ТюменьАгро» начал строительство третьей очереди комбинатаФото: Татьяна Коркина
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Тепличный комплекс «ТюменьАгро» планирует производить до 14-ти тонн овощей в год после выхода на проектную мощность третьей очереди комбината. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, реализация инвестиционного проекта планируется за счёт льготного инвестиционного кредита, который предоставляет «Россельхозбанк» в соответствии с постановлением правительства РФ.

Решение о строительстве третьей очереди тепличного комплекса производственной площадью до 15 га, с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, было принято инвесторов в этом году. И уже в апреле руководство «ТюменьАгро» заключило договор аренды земельного участка для реализации инвестпроекта. Уже разработана проектно-сметная документация по строительству объектов, начались земляные работы, планирование и работа над разметкой для установки свайного поля. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году.

- Правительство Тюменской области рассматривает агропромышленный комплекс как один из ключевых драйверов укрепления региональной экономики. Такие проекты, как тепличный комплекс «ТюменьАгро», являются примером эффективного управления, клиентоориентированности и внедрения современных технологий и методов работы. Мы заинтересованы в развитии проекта и продолжим его поддержку, - отметил во время рабочей встречи губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, предприятие «ТюменьАгро» зарегистрировано в 2013 году. Первая очередь завода введена в эксплуатацию в 2015 году, вторая – в 2016 году.

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