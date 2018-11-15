В Тюменской области в сезоне 2018-2019 планируется привить 45% населения

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-15T09:45:33+03:00

Это на 1,5 процента больше, чем в прошлом году

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В Тюменской области каждый год отмечается высокий охват населения вакцинацией против гриппа. Например, в сезоне 2017-2018 прививки поставили 642549 человек, а это 43,5% от всего населения региона. В этом сезоне планируется привить ещё больше – 45% населения, на сегодняшний день прививки поставили 173,7 тысячи детей (99%) и 486431 взрослый (88%).

По последним рекомендациям Министерства здравоохранения РФ, медотводы от прививок возможны только в двух случаях. Первый – наличие острого инфекционного заболевания или обострение хронического, второй – аллергия на введение предыдущих вакцин. По словам главного специалиста отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Надежды Казакевич, проще предупредить болезнь, чем лечить её.

- Человек сам отвечает за свое здоровье. Врач может помочь справиться с болезнью: поставить диагноз, назначить обследование, лечение. Вакцинация предотвращает возникновение и распространение инфекционных заболеваний, спасает жизни многих людей. Все с этим согласны. Тем не менее вопросы о необходимости постановки прививок все же возникают у граждан, - рассказала Надежда Казакевич.

Гриппу подвержены люди из групп риска с ослабленным иммунитетом. В их числе – беременные женщины, дети, люди с ожирением и сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью лёгких, ишемической болезнью сердца и др. Также стоит сделать прививку от пневмонии, чтобы предупредить одно из тяжёлых осложнений после перенесённого гриппа.