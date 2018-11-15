2018-11-15T09:21:25+03:00
Общество

Воспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садов

В городе участились случаи, когда за малышами приходят старшие братья и сестры
Маргарита КАЛИНКИНА
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Воспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садовВоспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садовФото: Ольга Крыльцова
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Воспитатели Тюмени просят родителей самим забирать детей из садов. В городе участидись случаи, когда за малышами приходят старшие братья и сестры.

Так, в ноябре в садах №№ 92 и 186 родители просили педагогов отпускать воспитанников со старшими детьми. Однако, по договору, воспитатели не имеют право этого делать. Во-первых, лицу, забирающему ребенка, должно быть 16 лет, а во-вторых, на него должно быть оформлено письменное согласие родителей.

- В саду №186 мама просила 4-летнего ребенка отдавать 7-летнему. Конечно, педагог отказал в такой просьбе и попросил родителей рассмотреть другие варианты. В результате вопрос решился — ребенка забирает иногда бабушка, иногда подруга мамы. Этот вариант намного безопасней для всех. И подобный случай не единственный, - отметила начальник отдела дошкольного образования городского департамента образования Елена Прохорихина.

Напомним, что в дошкольных учреждениях сейчас нет дежурных групп. Время работы садиков осталось прежним — с 7:00 до 19:00. Но если раньше «своя группа» работала с 7:30 до 18:00, а затем малыш был в дежурной группе, то сейчас он до прихода родителей находится со своим воспитателем.

- Эта практика работает с апреля. Так и детям, и родителем спокойней, - подчеркнула Едена Прохорихина.

Сегодня в Тюмени работает 56 детских садов, которые посещает более 54 тысяч детей, уточнили в департаменте образования.

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