Александр Моор призвал тюменцев проголосовать в финальном этапе конкурса «Великие имена России»

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-15T09:01:20+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие во всероссийском конкурсе «Великие имена России» и проголосовать за одного из трёх представленных кандидатов. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, тюменский аэропорт может получить имя учёного Дмитрия Менделеева, писателя Петра Ершова или советского организатора нефтяной и газовой промышленности Виктора Муравленко.

– Дорогие друзья! Аэропорту Рощино скоро будет присвоено имя выдающегося земляка. Какого именно – выбирать нам с вами, - подчеркнул глава региона. – Я свой выбор уже сделал и проголосовал за создателя периодической системы Дмитрия Менделеева. За это имя конкурируют ещё несколько городов России, но помню, что Родина Дмитрия ивановича находится здесь, в Тюменской области. Своё детство он провёл в Тобольске и стал первым Почётным гражданином этого города. Предлагаю вам принять участие в финальном этапе голосовании на сайте.

Напомним, с 12 по 30 ноября любой житель России может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования.

Статистика голосования отражается на главной странице сайта и обновляется каждый день в 12 часов дня по московскому времени. Победители будут объявлены 5 декабря.