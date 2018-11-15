2018-11-15T08:57:51+03:00
Происшествия

В Тюменском районе разыскивают 38-летнего Дмитрия Макарова

Мужчину подозревают в совершении кражи
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменском районе разыскивают 38-летнего Дмитрия Макарова. Фото УУР УМВД по Тюменской областиВ Тюменском районе разыскивают 38-летнего Дмитрия Макарова. Фото УУР УМВД по Тюменской области
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Полиция Тюменского района разыскивает Дмитрия Владимировича Макарова, 1980 года рождения. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" подозревают его в совершении кражи.

Всех, кто может хоть что-то сообщить о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию по телефону (3452) 30-13-67, 30-12-66, дежурная часть 30-02-02, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 525, 793 832, дежурная часть 793 023 или 02.

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