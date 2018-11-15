Драматичный матч: тюменский «Рубин» в овертайме вырвал победу у «Дизеля»

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-15T07:42:53+03:00

Победа в домашней игре получилась не благодаря, а вопреки

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По-нстоящему драматичном получилися домашний матч ХК «Рубин» с пензенским «Дизелем». Встреча 14 ноября в рамках чемпионата ВХЛ завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Решающий гол в овертайме забил нападающий Алексей Князев.

- В третьем периоде боролись до конца, верили, что сможем победить. Бог нас вознаградил, - отметил хоккеист после матча.

Главный тренер «Рубина» Михаил Звягин считает, что победа получилась не благодаря, а вопреки.

- Такие матчи всегда закаляют команду. Играли до конца, сравняли счёт, победили. Это придаст дополнительные силы, - добавил он. -- Сегодня мы не играли, а работали. По счёту долго уступали, никак шайба не шла в ворота. Но ребята молодцы – сражались до конца, верили в успех. Может быть даже и лучше, что такой матч получился. Мы именно вырвали победу.

Победа должна помочь ребятам вновь поверить в себя.

- Когда игроки побеждают, но потом вдруг начинают уступать, то просто-напросто не знают, как выбраться из сложного положения. Третий период показал, что у команды есть характер, и она ищет пути выхода из тяжёлой ситуации, - считает Звягин.

Отметим, что тюменцы сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы, опустившись буквально за три игры с первой строчки. «Дизель» по итогам игр занимает 20-ую строчку.