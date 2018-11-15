Тюменка поблагодарила маму, сын которой вернул потерянную сумку с 70 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 07:16 2018-11-15T07:16:38+03:00

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О необчном случае рассказала в одном из пабликов в соцсетях жительница Тюмени. Она поблагодарила маму школьника Никиты, который нашел на парковке ее сумку, где лежала очень крупная сумма денег, и вернул ее хозяйке.

- Вчера приехала из магазина, достала из машины пакеты, в один из них пихала сумочку. Пришла домой, сразу не увидела, что сумки нет, а там лежали 70 тысяч рублей, которые я хотела положить в банкомат на погашение долга, а он не работал, - поделилась тюменка, которая пожелала остаться анонимной. - Побежала к машине искать, подумала, что может когда вытаскивала, выронила. Естественно не нашла. Уревелась вся и тут звонок по телефону и детский голос спрашивает не теряла ли я ничего?

Оказалось, что Никитка нашел сумку возле машины, а в ней визитки с координатами хозяйки.

- Батарейка у его телефона села и он побежал домой, подзарядил и позвонил мне. Сказал адрес. Я пришла в один момент с его мамой, она вернулась с работы, дала им 5 тысяч. Спасибо Вам, мамочка за то, что воспитали сына таким порядочным человеком. Не могла не написать, - добавила тюменка.

К слову, кто-то в эту историю не поверил и посчитал, что это выдуманная история. Многие отметили, что автору очень повезло. Но большинство выразили благодарность родителям и большое уважение ребенку. Сообщение уже набрало более 19 тысячи просмотров и более 1200 лайков.

Есть среди тюменцев, кто вспомнил свои ситуации из жизни.

- Помню мелкая была, впереди меня шла женщина, она обронила деньги, помню что там не мало было, свёрток крупных купюр. Я подняла, ее догнала, говорю - вы обронили, так она у меня их так дернула из рук, со злым лицом ещё и цокнула. Как будто в том что она ворона я виновата, - рассказала Елена Зайцева

Толя Пучков считает, что мало сейчас честных.

- Когда я так же терял бумажник с приличной суммой денег, мне вернули его, но 30 тысяч не хватало, поэтому внимательней нужно быть и нам, и тем кто находит. Нельзя оставаться неравнодушными, - подчеркнул он.

Екатерина Растатурова заметила, что если бы сумку не вернули, ее можно было бы найти по записи с видеокамер.

- Все парковки, как правило, под видеонаблюдением, а значит вычислить кто взял можно. Пусть не сразу. А если «находку» не вернуть владельцу, то кража карается законом, - напомнила Екатерина.

- Как бы не пытались очернить нынешнюю действительность, а все таки есть хорошие люди на земле. Молодец парень. Автору поста побольше внимательности, - пожелал Александр Таскаев.