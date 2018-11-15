2018-11-15T06:08:08+03:00
Общество

Жительница Тобольска отметила 100-летний юбилей

Со знаменательной датой ее поздравил президент России, глава Тобольска и работники соцзащиты
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Тобольска отметила 100-летний юбилей. Фото администрации ТобольскаЖительница Тобольска отметила 100-летний юбилей. Фото администрации Тобольска
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100-летний юбилей отметила накануне, 14 ноября, жительница Тобольска Нурдита Гумеровна Карычева. С праздником ее поздравил глава города Владимир Мазур.

Бабушка живет в микрорайоне Сумкино является ветераном войны и труда. Всю свою жизнь она проработала учителем, смогла вырастить и воспитать семерых детей. Сегодня она счастливая бабушка и прабабушка, сообщили в администрации города.

На встрече с главой города женщина рассказала о своей жизни, о том, сколько всего пришлось пережить и испытать.

- Нурдита Гумеровна - очень лучезарная и, несмотря на пережитые потери, войну и невзгоды, в ее жизни было много и радостей. Она никогда не унывала и всегда оставалась душевным и позитивным человеком, примером во всем и для всех. Родные и близкие считают, что в этом и есть секрет ее долголетия. Еще раз желаю ей любви и тепла родных и близких! - отметил Владимир Мазур.

Глава Тобольска вместе с представителями управления социальной защиты населения вручил виновнице торжества цветы, подарок и поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Юбилярше гости пожелали здоровья.

- Спасибо, что вы с нами, что заряжаете позитивом. Спасибо за ваш славный трудовой путь и за воспитание хороших и успешных людей, - поблагодарил в заключение градоначальник именинницу.

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