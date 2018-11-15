2018-11-15T05:53:53+03:00
Общество

В Тюмени обсудят проект бюджета города на ближайшие три года

Принять участие в публичных слушаниях могут все желающие
Маргарита КАЛИНКИНА
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Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов пройдут 15 ноября. Всех желающих приглашают обсудить документ в 18 часов в департамент финансов и налоговой политики администрации города по адресу: ул. Челюскинцев, 46. Регистрация участников начнется с 17 часов.

Проект бюджета Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов размещен в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), на официальном сайте администрации города (www.tyumen-city.ru) и на сайте департамента финансов и налоговой политики администрации Тюмени (http://depfin.tyumen-city.ru).

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