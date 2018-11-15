Погода 15 ноября в Тюмени: пасмурно

СЕГОДНЯ 05:15 2018-11-15T05:15:40+03:00

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Четверг, 15 ноября, в Тюменской области будет пасмурным. Днем местами выпадет небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем -0, -5 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небо будет серым и низким, но осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -2 -4 градуса, ветер 5-10 м/с. В Тобольске -3 и небольшой снежок рано утром и поздно вечером. В Ишиме -2 -4, переменная облачность и тоже без осадков.

15 ноября профессиональный праздник отметят сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью. В России это также День призывника, а во всем мире День философии и День вторичной переработки.

В народном календаре 15 ноября названо Акиндием и Пигасием. В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках, — овинника, гуменника, рижника.