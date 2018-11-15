2018-11-15T05:15:40+03:00
Общество

Погода 15 ноября в Тюмени: пасмурно

Температура воздуха составит -2 -4 градуса
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Погода 15 ноября в Тюмени: пасмурноПогода 15 ноября в Тюмени: пасмурноФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Четверг, 15 ноября, в Тюменской области будет пасмурным. Днем местами выпадет небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем -0, -5 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небо будет серым и низким, но осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -2 -4 градуса, ветер 5-10 м/с. В Тобольске -3 и небольшой снежок рано утром и поздно вечером. В Ишиме -2 -4, переменная облачность и тоже без осадков.

15 ноября профессиональный праздник отметят сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью. В России это также День призывника, а во всем мире День философии и День вторичной переработки.

В народном календаре 15 ноября названо Акиндием и Пигасием. В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках, — овинника, гуменника, рижника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тобольска отметила 100-летний юбилей
В Тюмени обсудят проект бюджета города на ближайшие три года
Тюменцы вышли в финал конкурса «Доброволец России»
В Тюменской области каждый год появляется по 40 новых профсоюзов
В Тюмени начался прием заявок на областной фестиваль «Парад талантов»
Тюменским СМИ рассказали, как освещать проблемы современной семьи
Участница «Краса студенчества России – 2018» от Тюмени в лидерах интернет-голосования
Родителям Тюмени напомнили, где узнавать об актированных днях
Световые арки, инсталляции, гирлянды: как Тюмень украсят к Новому году
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
В Тюменской области выпускают более сорока наименований сыров
Магазин известной торговой сети на улице Энергетиков Тюмени возобновил работу
Тюменских предпринимателей приглашают обсудить российско-японские торговые отношения
Тюменцев вновь ждут на фестивале документального кино «КинЗА»
Тобольским врачам пришлось перенести операции из-за порыва трубы
Тюменец выбросил собаку из окна квартиры
Сибирский федеральный университет бросает вызов тюменским отличникам
В Тюмени за победу в турнире сразились более 300 юных шахматистов
Победительница проекта «Мама-предприниматель» получит грант в размере 100 тысяч рублей
Новогодняя акция от Сбербанка: срок потребительского кредита до 7 лет и сниженная ставка
Тюменец заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекцией
Под Тюменью мужчина угодил под колеса КамАЗа
Мешают жить: тюменцы продолжают жаловаться на шум
Узнать свой уровень сахара в крови тюменцы могут в торговых центрах
«Тюменская марка» наградит лучшие предприятия города
В Тюменское области зафиксированы первые случаи обморожения