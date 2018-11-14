2018-11-14T17:46:19+03:00
Общество

Тюменцы вышли в финал конкурса «Доброволец России»

Жители региона могут поддержать земляков, приняв участие в голосовании
Марина Васильева
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Фото vk.com/dobrovrfФото vk.com/dobrovrf
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15 ноября завершается народное голосование проекта «Доброволец России». В финал вышли и представители Тюменской области.

Их инициативы могут быть признаны лучшими в стране, а пока тюменцы нуждаются в поддержке земляков. В числе прецедентов на победу пять человек. Это четыре жителя Тюмени - Анастасия Левинова, Николай Петренко, Жукова Светлана и Кристина Безвершенко, а также участник из районного поселка Голышманово - Никита Дьяченко.

Все претенденты на победу имеют большой опыт волонтерской деятельности. Так, Анастасия Левинова является руководителем регионального благотворительного общественного движения Тюменской области "Подари ребенку праздник" (РБОДТО "ПРП"), куратором федеральной программы "Лыжи мечты" в Тюменской области.

Еще один участник Дмитриц Петренко имеет неменьший список достижений. Среди них - победа в конкурсах социальных проектов «Моя Идея-2016», «Форум Утро-2016», «Новый Взгляд-2016».

Поддержать тюменцы может каждый житель региона. Достаточно зайти на сайт проекта и проголосовать.

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